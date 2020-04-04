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4 апреля • обновлено в 13:47
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В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Фото и видео

3.2т
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В Кривом Роге с 6 апреля пассажиров в общественный транспорт будут пускать только при наличии специального пропуска. В связи с этим тысячи людей выстроились в очередь за их получением.

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При этом в очереди никто не соблюдает необходимую во время эпидемии коронавируса дистанцию в 1,5 метра, не все люди пришли в защитных масках, пишет издание "0564.ua".

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

Отмечается, что в очередь за спецпропусками выстроились рабочие комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

В Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь

0564.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Коломые Ивано-Франковской области из-за бездействия медиков от коронавируса умер мужчина. Семейный врач боялась осмотреть его из-за отсутствия защитного костюма и рекомендовала оставаться дома и пить больше чая.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Кривой Рог
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