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7 мая • обновлено в 18:25
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В Днепре заболевшая COVID-19 женщина заразила 35 человек

1.8т
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В Днепре в последние два дня наблюдается всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией.

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Лишь одна 63-летняя пенсионерка с COVID-19 успела заразить 35 человек. На данный момент она находится в инфекционной больнице №21, а ее состояние оценивают как тяжелое, сообщили в пресс-службе городского совета.

Все 35 заболевших также находятся под наблюдением медиков. Состояние пациентов стабильное.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

МК-Кавказ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, по всему миру погибли больше 265 тысяч человек.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Днепр Жизнь города

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