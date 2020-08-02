В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

Коронавирус в Днепре. ukrinform.ru

По состоянию на утро 2 августа в Днепре официально зарегистрировали 711 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 573 человека.

На данный момент на лечении находятся 138 днепрян. 72 пациента получают его стационарно.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 14 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.