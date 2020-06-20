В Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 20 июня в Днепре официально зарегистрировали 479 случаев COVID-19.

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За последние сутки в городе не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным департамента здравоохранения Днепровского городского совета, болезнь победили 364 человека.

На данный момент на лечении находятся 115 человек. 42 пациента получают его стационарно. Трое заболевших – в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые считают, что смывание унитаза с закрытой крышкой может помочь остановить распространение COVID-19. В исследовании ученых отмечено, что коронавирус очень живуч и способен пережить путешествие через пищеварительную систему человека.