В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом. khabar.kz
По состоянию на утро 1 июля в Днепре коронавирусом заразились 518 человек.
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За последние сутки COVID-19 выявили еще у одного человека. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
На данный момент на лечении находятся 126 человек. 47 пациентов получают его стационарно.
Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 392 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на среду, 1 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено 174 тыс. новых инфицированных.
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