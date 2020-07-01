В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 1 июля в Днепре коронавирусом заразились 518 человек.

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За последние сутки COVID-19 выявили еще у одного человека. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент на лечении находятся 126 человек. 47 пациентов получают его стационарно.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 392 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на среду, 1 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено 174 тыс. новых инфицированных.