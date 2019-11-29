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30 ноября • обновлено в 10:55
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Светлана Коваленко

В Днепре трамваи изменят маршрут: подробности

1.3т
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В Днепре трамваи №11 с 9:00 2 декабря до полуночи 6 декабря будут перевозить пассажиров по сокращенному маршруту.

Изменения связаны ремонтом трамвайных путей по ул. Строителей, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре трамваи №11 изменят маршрут

В Днепре трамваи №11 изменят маршрут

Днепровский электротранспорт

Трамваи будут перевозить пассажиров от железнодорожного вокзала до ул. Энергетической без заезда в ДМЗ.

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" приносит извинения за временные неудобства.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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