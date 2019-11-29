В Днепре трамваи изменят маршрут: подробности

В Днепре трамваи №11 с 9:00 2 декабря до полуночи 6 декабря будут перевозить пассажиров по сокращенному маршруту.
Изменения связаны ремонтом трамвайных путей по ул. Строителей, передает пресс-служба Днепровского городского совета.
В Днепре трамваи №11 изменят маршрут
Днепровский электротранспорт
Трамваи будут перевозить пассажиров от железнодорожного вокзала до ул. Энергетической без заезда в ДМЗ.
Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" приносит извинения за временные неудобства.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 29 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого сошел с рельсов трамвай №12. В результате происшествия никто не пострадал.
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