В Днепре трамваи изменят маршрут: подробности

В Днепре трамваи №11 с 9:00 2 декабря до полуночи 6 декабря будут перевозить пассажиров по сокращенному маршруту.

Изменения связаны ремонтом трамвайных путей по ул. Строителей, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре трамваи №11 изменят маршрут Днепровский электротранспорт

Трамваи будут перевозить пассажиров от железнодорожного вокзала до ул. Энергетической без заезда в ДМЗ.

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 29 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого сошел с рельсов трамвай №12. В результате происшествия никто не пострадал.

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