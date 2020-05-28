В Днепре с 28 мая на два месяца сузят проезжую часть на проспекте Богдана Хмельницкого.

Это связано с прокладкой сети водоснабжения в районе дома №29. Работы будут проводится Днепропетровской ОГА до 26 июля, говорится в распоряжении городского головы Днепра.

В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого

На месте будут стоять временные дорожные знаки и ограждение с сигнальным освещением. По завершению работ ограждение уберут, проведут благоустройство территории и восстановят поврежденный асфальт.

Как писал OBOZREVATEL ранее, военные соорудили понтонную переправу возле рухнувшего моста на Днепропетровщине

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!