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28 мая • обновлено в 08:05
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Карина Бондаренко
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В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого

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В Днепре с 28 мая на два месяца сузят проезжую часть на проспекте Богдана Хмельницкого.

Это связано с прокладкой сети водоснабжения в районе дома №29. Работы будут проводится Днепропетровской ОГА до 26 июля, говорится в распоряжении городского головы Днепра.

В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого

В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого

На месте будут стоять временные дорожные знаки и ограждение с сигнальным освещением. По завершению работ ограждение уберут, проведут благоустройство территории и восстановят поврежденный асфальт.

В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого
В Днепре сузят проспект Богдана Хмельницкого

Как писал OBOZREVATEL ранее, военные соорудили понтонную переправу возле рухнувшего моста на Днепропетровщине

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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