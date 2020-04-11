В Днепре начали изготавливать пакеты для дыхания больным коронавирусом. Видео

В Днепре завод, который производил мусорные пакеты, начал выпускать пакеты для дыхания.

Завод заменил производство по просьбе врачей. Технологию дыхательных пакетов вспомнили врачи из Харькова, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дыхательный пакет состоит из прозрачного мешка, который надевают на голову и привязывают на шее. Одна трубка заводит кислород в мешок, а другая – выводит углекислый газ после выдоха.

Технологию сорокалетней давности вспомнили врачи из Харьковской областной детской больницы.

В Днепре начали изготавливать пакеты для дыхания ТСН

"Мы использовали эту технологию много лет. И проходило сотни пациентов и даже тысячи пациентов. Это не спасет всех, нет! Но для пациентов, у которых промежуточное по тяжести состояние дыхательной недостаточности, которых еще можно не переводить на аппараты искусственной вентиляции легких, для них эта технология может подойти", – рассказал врач детской больницы Владимир Корсунов.

После призыва медиков на экспериментальное производство перевели линию на заводе, который производил пакеты для мусора и заморозки продуктов. Стоимость одного комплекта не превышает сотни гривен. Но всю эту продукцию больницам дают совершенно бесплатно.

Уже есть заявки от почти 80 больниц со всей Украины. На заводе уверяют, что при необходимости могут за месяц изготовить 9 миллионов пакетов для дыхания.

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