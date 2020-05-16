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16 мая • обновлено в 16:54
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Игорь Кравченко

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов. Видео

3.8т
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В Днепре на улице Набережной Заводской была зафиксирована небольшая группа диких кабанов.

Животные ходили по дороге в темное время суток, когда не было оживленного движения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Днепре стало настолько чисто, что на Набережную вышли кабаны" - прокомментировал очевидец, которому удалось снять на видео диких животных.

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов

YouTube

Ранее OBOZREVATEL писал о ТОП-10 экзотических животных в Днепре. А также о том, где их можно купить и сколько это будет стоить.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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