В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов. Видео

В Днепре на улице Набережной Заводской была зафиксирована небольшая группа диких кабанов.

Животные ходили по дороге в темное время суток, когда не было оживленного движения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Днепре стало настолько чисто, что на Набережную вышли кабаны" - прокомментировал очевидец, которому удалось снять на видео диких животных.

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов YouTube

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