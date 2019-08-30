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В Днепре хотят повысить тарифы на воду: подробности

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 23 августа одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре.

В настоящее время проводится открытое обсуждение проекта, передает пресс-служба НКРЭКУ.

В Днепре хотят повысить тарифы на воду

В Днепре хотят повысить тарифы на воду

Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.

В частности, стоимость водоснабжения и водоотведения для потребителей услуг "Днепрводоканала", которые являются хозяйственными субъектами в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, составит 3,78 и 2,99 гривень за кубометр соответственно (нынешние тарифы - 3,59 и 2,83 гривень за кубометр) без учета НДС.

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Тарифы на водоснабжение и водооотведение для всех остальных потребителей составят 8,98 и 6,10 гривень за кубометр соответственно (нынешние тарифы - 8,40 и 5,65 гривень за кубометр) также без учета НДС.

Регулятор объясняет необходимость повышения тарифов ростом затрат на оплату труда в сфере водоснабжения и водоотведения на 17,02% и 17,09% соответственно при сохранении объемов реализации услуг.

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Нынешние тарифы были установлены постановлением НКРЭКУ №1004 от 11 июня текущего года.

Текст проекта "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 №1141" опубликован на сайте ведомства. Замечания и предложения по нему от физических и юридических лиц принимаются до 2 сентября в письменном виде на почтовый адрес ведомства или на электронную почту deptaryfvoda@nerc.gov.ua.

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Также 4 сентября Управлении НКРЭКУ в Днепропетровской области пройдет открытое обсуждение проекта.

Кроме того, регулятор намерен установить новые тарифы для предприятий "Аульский водопровод", "Горводоканал" Каменского горсовета, "Днипро-Западный Донбасс", "Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" и еще ряда предприятий в других областях страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что накануне первого заседания нового состава парламента народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что в Украине в сентябре снизятся цены на электроэнергию для промышленных потребителей. При этом для простых украинцев тарифы останутся прежними. Тенденция на снижения стоимости газа, которая наблюдалась последние четыре месяца, может остановиться.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ НКРЭКУ тарифы
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