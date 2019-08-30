В Днепре хотят повысить тарифы на воду: подробности

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 23 августа одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре.

В настоящее время проводится открытое обсуждение проекта, передает пресс-служба НКРЭКУ.

В Днепре хотят повысить тарифы на воду

Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.

В частности, стоимость водоснабжения и водоотведения для потребителей услуг "Днепрводоканала", которые являются хозяйственными субъектами в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, составит 3,78 и 2,99 гривень за кубометр соответственно (нынешние тарифы - 3,59 и 2,83 гривень за кубометр) без учета НДС.

Тарифы на водоснабжение и водооотведение для всех остальных потребителей составят 8,98 и 6,10 гривень за кубометр соответственно (нынешние тарифы - 8,40 и 5,65 гривень за кубометр) также без учета НДС.

Регулятор объясняет необходимость повышения тарифов ростом затрат на оплату труда в сфере водоснабжения и водоотведения на 17,02% и 17,09% соответственно при сохранении объемов реализации услуг.

Нынешние тарифы были установлены постановлением НКРЭКУ №1004 от 11 июня текущего года.

Текст проекта "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 №1141" опубликован на сайте ведомства. Замечания и предложения по нему от физических и юридических лиц принимаются до 2 сентября в письменном виде на почтовый адрес ведомства или на электронную почту deptaryfvoda@nerc.gov.ua.

Также 4 сентября Управлении НКРЭКУ в Днепропетровской области пройдет открытое обсуждение проекта.

Кроме того, регулятор намерен установить новые тарифы для предприятий "Аульский водопровод", "Горводоканал" Каменского горсовета, "Днипро-Западный Донбасс", "Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" и еще ряда предприятий в других областях страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что накануне первого заседания нового состава парламента народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что в Украине в сентябре снизятся цены на электроэнергию для промышленных потребителей. При этом для простых украинцев тарифы останутся прежними. Тенденция на снижения стоимости газа, которая наблюдалась последние четыре месяца, может остановиться.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram