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13 февраля • обновлено в 19:23
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София Ковнир

Три района Днепра останутся без света: кого коснется

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В пятницу, 14 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • ул.Калиновая, 100, 102, 104.

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Соборный район:

  • ул. Корсакова, 1-39 а 2-70;

  • ул. Капитальная;

  • ул. Далекая;

  • ул. Тернопольская, 1-9;

  • ул. Мильмана, 232

Центральный район:

  • ул. Антоновича, 89-105;

  • ул. Канатная, 4-42,1-7;

  • пер. Шинковского 4-8,1-7;

  • ул. Кабардинская, 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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