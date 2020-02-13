Три района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 14 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул.Калиновая, 100, 102, 104.
Соборный район:
ул. Корсакова, 1-39 а 2-70;
ул. Капитальная;
ул. Далекая;
ул. Тернопольская, 1-9;
ул. Мильмана, 232
Центральный район:
ул. Антоновича, 89-105;
ул. Канатная, 4-42,1-7;
пер. Шинковского 4-8,1-7;
ул. Кабардинская, 16.
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