Три района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 14 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул.Калиновая, 100, 102, 104.

Соборный район:

ул. Корсакова, 1-39 а 2-70;

ул. Капитальная;

ул. Далекая;

ул. Тернопольская, 1-9;

ул. Мильмана, 232

Центральный район:

ул. Антоновича, 89-105;

ул. Канатная, 4-42,1-7;

пер. Шинковского 4-8,1-7;

ул. Кабардинская, 16.

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