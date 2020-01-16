"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото

Днепряне возмущены питанием и жуткими условиями в больницах города и области, а также в родильных домах.

Пациенты поделились в сети фото из разных медицинских учреждений. Большинство пишет, что нормально кушать во время пребывания в больницах невозможно даже детям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В то же время люди говорят, что врачи часто требуют заплатить деньги в "фонд больницы", на бумагу или на моющие средства.

"Дошло до того, что находясь в стационаре, ты еще должен купить пробирки для забора анализов. Пока не поднимешь на ноги руководство, всем безразлично. Позорище", - пишут пользователи.

Еда для детей в санатории

Молодые мамы отметили, что в родильных домах Днепра ситуация не лучше. Женщины рассказали, что на завтрак в медучреждениях им предлагали овсяную кашу на воде и чай. А сотрудники требовали заплатить в фонд отделения более тысячи гривен.

Завтрак в родильном доме

Столовая в роддоме

Столовая в роддоме

Одна женщина пишет, что мебель в областной детской больнице оставляет желать лучшего. Там же в гнойном отделении, где лежит 12 человек только в одной палате, – один туалет на всех.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч гривен.

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