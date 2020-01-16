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16 января • обновлено в 15:46
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"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото

1.7т
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Днепряне возмущены питанием и жуткими условиями в больницах города и области, а также в родильных домах.

Пациенты поделились в сети фото из разных медицинских учреждений. Большинство пишет, что нормально кушать во время пребывания в больницах невозможно даже детям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В то же время люди говорят, что врачи часто требуют заплатить деньги в "фонд больницы", на бумагу или на моющие средства.

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"Дошло до того, что находясь в стационаре, ты еще должен купить пробирки для забора анализов. Пока не поднимешь на ноги руководство, всем безразлично. Позорище", - пишут пользователи.

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
Еда для детей в санатории

Еда для детей в санатории

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
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Молодые мамы отметили, что в родильных домах Днепра ситуация не лучше. Женщины рассказали, что на завтрак в медучреждениях им предлагали овсяную кашу на воде и чай. А сотрудники требовали заплатить в фонд отделения более тысячи гривен.

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
Завтрак в родильном доме

Завтрак в родильном доме

Столовая в роддоме

Столовая в роддоме

Столовая в роддоме

Столовая в роддоме

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото

Одна женщина пишет, что мебель в областной детской больнице оставляет желать лучшего. Там же в гнойном отделении, где лежит 12 человек только в одной палате, – один туалет на всех.

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото

"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото
"Такой завтрак бы министру!" В сети показали жуткие условия в больницах Днепра. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Питание
Место
Украина Днепр
Теги
медреформа питание
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Simon Igor
Simon Igor
А разве это только в Днепре? В Харькове ещё хуже! Если , не дай бог, привезут в больницу с острым аппендицитом, то пока не заплатишь врачу, никто не прооперирует! Ну, а про « фонды» вообще молчу!
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фил филька
фил филька
да лан упороши. терпите и радуйтесь к примеру благосостоянию наема или гаврилюка)) они же ваши герои)
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Vitaliy Topalov
Vitaliy Topalov
Свиней помоями кормят что тут удивительного?
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