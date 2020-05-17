Скандал с русским языком в Кривом Роге: детей обязали учить "чтобы было легче"

В Кривом Роге в школе №90 педагогический совет утвердил обязательное изучение русского языка для некоторых классов. Часть родителей написали заявления о несогласии.

По словам заместительницы главы родительского комитета Виктории Рудник, русский решили изучать как "второй иностранный" вместо немецкого. Когда об этом стало известно, часть родителей не возражала, но часть – написала обращение в дирекцию о своем несогласии, сообщает "Радио Свобода".

Викторию Рудник как маму будущего выпускника обеспокоило введение изучения русского как факультатива в 11 классе. По ее мнению, эти часы лучше отдать на украинский язык или какой-то из предметов, которые дети будут сдавать в рамках ВНО.

"Учителям эти планы дали за двое суток до педсовета, сказали, чтобы все выбирали русский язык. И все. Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят, многие написал заявления, что хотят немецкий. Родители одиннадцатиклассников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы нам поставили украинский или английский, потому что их складывать на ВНО", – отметила Виктория.

В школе Кривого Рога детей обязали учить русский "чтобы было легче" Херсон Онлайн

Также она сообщила, что в школе предложили не ходить на уроки русского, если кто-то не хочет.

"Нам говорят: "Это факультатив, хотите – не ходите". Я им задала вопрос: это финансируется из бюджета, учитель будет получать зарплату за русский, а мы, родители, будем вынуждены нанимать репетиторов по украинскому?" – рассказала Виктория.

Учительница информатики и мама ребенка, который учится в школе №90, Людмила Легкая говорит, что было несколько вариантов учебного плана на год, один из них, в частности, предусматривал изучение только одного иностранного – без другого.

"К примеру, классные руководители 8 классов сказали, что родители выразили свое видение: зачем в них убирают немецкий язык, в изучении которого есть необходимость? С нашего класса некоторые родители говорили, что русский язык дети и так знают на уровне, чтобы можно было объясниться, а вот другой иностранный язык выучить в домашних условиях – очень трудно", – отметила Людмила.

Людмила написал заявление о том, чтобы украинский был языком обучения, но с изучением двух иностранных языков.

"Для своего ребенка я писала заявление – украинский язык обучения с изучением двух иностранных языков. Ну и уже русский – можно рассматривать один час в неделю. Для развития языковой компетенции. Но это мог бы быть и другой язык, например, польский или еще какой-то из языков Евросоюза. Но идти по пути наименьшего сопротивления, "чтобы детям было легче", – это не аргумент", – добавила Людмила.

В школе Кривого Рога детей обязали учить русский "чтобы было легче" ukrinform.ua

Как стало известно, после резонанса в СМИ и социальных сетях решение педагогического совета школы №90 может быть пересмотрено. В пятницу, 15 мая, педсовет снова должен был собираться на заседание. Но рассматривали языковой вопрос или нет, и какое решение могли принять – пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге разгорелся скандал из-за школы, в которой русский сделали обязательным. Педагогический совет при утверждении учебного плана сделал обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов, а для всех выпускников русский язык ввели как факультативный предмет.

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