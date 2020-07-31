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Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Днепре

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Днепре

Прогноз погоды. Центр Кировоградских Новостей

В пятницу, 31 июля, Днепр накроют сильные дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха резко опустится.

Так, температура воздуха составит +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 31 июля

Прогноз погоды в Украине на 31 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой. Маршрутчик отказался бесплатно везти женщину пенсионного возраста.

УкраинаДнепрПрогноз погодыпогода
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