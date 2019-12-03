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3 декабря • обновлено в 14:18
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Под Днепром малолетний вор дерзко обокрал магазин: в сети появилось видео

1.6т
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В Каменском Днепропетровской области 2 декабря на глазах у продавца ребенок обокрал продуктовый магазин.

Инцидент произошел на улице Магниторгорской около 16:00. Момент кражи, зафиксированный камерой видеонаблюдения, опубликовали на странице "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

Под Днепром малолетний вор дерзко обокрал магазин

Под Днепром малолетний вор дерзко обокрал магазин

kurer-sreda.ru

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Увидев, что за прилавком никого нет, юный грабитель направился к холодильнику. Еще раз убедившись в отсутствии свидетелей, мальчик вытащил две упаковки мороженого и бросился в бега. Уже на выходе его заметила продавец, однако ребенок покинул магазин, едва она успела осознать произошедшее.

В комментариях под публикацией между участниками сообщества разгорелась жаркая дискуссия. Многие оправдывали поступок мальчика из-за его возраста, однако большинство отметили, что на этом его "карьера" только начинается.

Скриншот

Скриншот

Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

Скриншот

Скриншот

Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

Скриншот

Скриншот

Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина внаглую ограбила посетительницу кафе. Всего за несколько секунд женщина вытащила из куртки девушки телефон и скрылась с места преступления.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
грабеж
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