Парк Гагарина в Днепре ждут грандиозные обновления: подробности и фото

В Днепре продолжается капитальный ремонт парка Гагарина.
На данный момент демонтировали старые опоры освещения и проводят работы по организации нового освещения, сообщили в Facebook-группе "Gagarin Park".
Так, в парке устанавливают новые опоры со светодиодным освещением. Особенность в том, что освещаться будут сразу две зоны - в сторону дорожки и зеленых насаждений.
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Также обновляют пешеходные дорожки: демонтируют старое асфальтовое покрытие, укладывают тротуарную плитку и устанавливают новые бордюры. Дорожки из плитки разнообразят покрытием из щебня.
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Кроме этого, в парке Гагарина сделали закладки "кармашков" под установку скамеек и урн.
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
На входе в парк со стороны главного корпуса ДНУ заменили ступеньки на новые из тротуарной плитки. Рядом установили пандус.
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Отметим, что в парке будет бесплатный Wi-fi.
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Реконструкция парка Гагарина
Facebook-группа "Gagarin Park"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!