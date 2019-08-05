Парк Гагарина в Днепре ждут грандиозные обновления: подробности и фото

В Днепре продолжается капитальный ремонт парка Гагарина.

На данный момент демонтировали старые опоры освещения и проводят работы по организации нового освещения, сообщили в Facebook-группе "Gagarin Park".

Так, в парке устанавливают новые опоры со светодиодным освещением. Особенность в том, что освещаться будут сразу две зоны - в сторону дорожки и зеленых насаждений.

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Также обновляют пешеходные дорожки: демонтируют старое асфальтовое покрытие, укладывают тротуарную плитку и устанавливают новые бордюры. Дорожки из плитки разнообразят покрытием из щебня.

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Кроме этого, в парке Гагарина сделали закладки "кармашков" под установку скамеек и урн.

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

На входе в парк со стороны главного корпуса ДНУ заменили ступеньки на новые из тротуарной плитки. Рядом установили пандус.

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Отметим, что в парке будет бесплатный Wi-fi.

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Реконструкция парка Гагарина Facebook-группа "Gagarin Park"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону.

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