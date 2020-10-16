Одевайтесь теплее: в Днепр и область идет сильное похолодание

В Днепре и области синоптики спрогнозировали резкое похолодание.

Это связано с вторжением холодного арктического воздуха на территории нашей области, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, ожидается значительное похолодание, в результате чего произойдет переход средней суточной температуры воздуха через +8 в сторону понижения. Поэтому 19-23 октября сохранится холодная погода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 17 октября в Украину придет циклон Foelke. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.