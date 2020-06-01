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1 июня • обновлено в 07:35
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София Ковнир
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Не забудьте зонтик: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 1 июня, в Днепре ожидается пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе ночь пройдет без осадков, а днем ожидается дождь.

Температура воздуха +17 +19 градусов днем, ночью похолодает до +9 +11 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине 1 июня

Погода в Украине 1 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что метеорологи дали апокалиптический прогноз для Украины. Стало известно, что нас ждет летом-2020.

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Автор
София Ковнир
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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