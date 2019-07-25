Не вернулась с прогулки: в Днепре ищут 85-летнюю женщину с расстройством памяти. Фото

В Днепре без вести пропала 85-летняя Хрущ Мария Андреевна. Женщина вышла на прогулку в среду, 24-го июля, около 15:00, и больше не появлялась дома.

Пенсионерка страдает от провалов в памяти. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре пропала 85-летняя женщина коллаж

По словам сына Марии Андреевны, женщина часто гуляет в районе Запорожского шоссе.

Женщина была одета в темные брюки, черную блузку без рукавов, тапочки. Никаких ценных вещей или документов при себе пенсионерка не имела.

Особые приметы: рост около 165 см, седые короткие волосы, голубые глаза.

В Днепре пропала пенсионерка Информатор

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните на "102" или по телефонам: (097) 240-07-97; (067) 266-54-89.

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