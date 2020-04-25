На Днепропетровщине толпа людей атаковала закрытый из-за карантина рынок. Видео

В субботу, 25 апреля, в городе Каменское Днепропетровской области на карантин закрыли Центральный рынок.

Его торговцев и посетителей буквально выставили на улицу. Десятки возмущенных горожан отказались покидать территорию рынка, требуя немедленно возобновить его работу, сообщили в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

В Каменском горожане атаковали рынок Коллаж

Как рассказал в группе "Город Каменское" в Facebook местный житель Константин Колиуш, в связи с закрытием рынка его работники понесли значительные убытки. Никакого предупреждения они заранее не получили.

"У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через 1 час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали", – поделился он.

Скриншот Facebook/"Город Каменское"

Некоторых радикально настроенных граждан охранники выгоняли силой.

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