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25 апреля • обновлено в 14:23
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На Днепропетровщине толпа людей атаковала закрытый из-за карантина рынок. Видео

1.7т
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В субботу, 25 апреля, в городе Каменское Днепропетровской области на карантин закрыли Центральный рынок.

Его торговцев и посетителей буквально выставили на улицу. Десятки возмущенных горожан отказались покидать территорию рынка, требуя немедленно возобновить его работу, сообщили в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

В Каменском горожане атаковали рынок

В Каменском горожане атаковали рынок

Коллаж

Как рассказал в группе "Город Каменское" в Facebook местный житель Константин Колиуш, в связи с закрытием рынка его работники понесли значительные убытки. Никакого предупреждения они заранее не получили.

"У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через 1 час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали", – поделился он.

Скриншот

Скриншот

Facebook/"Город Каменское"

Некоторых радикально настроенных граждан охранники выгоняли силой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге избили курсанта, сделавшего замечание нарушителям карантина. Инцидент произошел на микрорайоне 7-й Заречный.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Дикарис...)))
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