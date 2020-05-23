Главная Новости
23 мая • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине разрешили смягчить карантин и запустить транспорт

1.1т
Читать материал на украинском

В субботу, 22 мая, Министерство здравоохранения Украины внесло Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина.

Согласно данных Министерство здравоохранения Украины, Днепропетровская область соответствует показателям для послабления противоэпидемических мероприятий и перехода к адаптивному этапу карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Карантинные мероприятия на Днепропетровщине будут смягчены в соответствии с постановлением правительства, которое разрешает проведение спортивных мероприятий до 50 человек, запуск общественного транспорта и внутренних областных перевозок, проведение религиозных мероприятий, деятельность отелей.

Также сообщается, что на следующем этапе послабления будет разрешена работа детских садиков. Садики могу начать работу уже с 25 мая.

Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантина

Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантина

МОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что городская комиссия по техногенно-экологической безопасности Днепра обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству из-за того, что Днепропетровской области не разрешили переходить ко второму этапу смягчения карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • ВОЗ назвал новый эпицентр пандемии COVID-19 в мире – это не Китай и не Италия.

  • Ослабить карантин позволили еще трем областям: названы регионы Украины.

  • Ученые забраковали препарат от COVID-19, который принимал Трамп: повышает риск смерти.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги