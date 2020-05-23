На Днепропетровщине разрешили смягчить карантин и запустить транспорт

В субботу, 22 мая, Министерство здравоохранения Украины внесло Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина.

Согласно данных Министерство здравоохранения Украины, Днепропетровская область соответствует показателям для послабления противоэпидемических мероприятий и перехода к адаптивному этапу карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Карантинные мероприятия на Днепропетровщине будут смягчены в соответствии с постановлением правительства, которое разрешает проведение спортивных мероприятий до 50 человек, запуск общественного транспорта и внутренних областных перевозок, проведение религиозных мероприятий, деятельность отелей.

Также сообщается, что на следующем этапе послабления будет разрешена работа детских садиков. Садики могу начать работу уже с 25 мая.

Днепропетровская область соответствует показателям для послабления карантина МОЗ

Ранее OBOZREVATEL писал, что городская комиссия по техногенно-экологической безопасности Днепра обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству из-за того, что Днепропетровской области не разрешили переходить ко второму этапу смягчения карантина.

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