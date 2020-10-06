На Днепропетровщине разоблачили пророссийских интернет-агитаторов

В Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность сети администраторов интернет-ресурсов, которые входили в "троллеферму" пророссийских провокаторов.

Жители Днепра, Кривого Рога и Павлограда занимались распространением антиукраинских материалов в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, создаваемый ими контент содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Отмечается, что агитаторы публиковали фейковые материалы относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления, выполняя указания определенного круга жителей России и так называемых ОРДЛО. Также они планировали наращивание социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалистам СБУ удалось установить личность одного из координаторов "троллефермы". Им оказался уроженец Днепропетровщины, который присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

Действия злоумышленников квалифицировали по по ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ нашла в тайниках "Л/ДНР" более 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. боеприпасов.