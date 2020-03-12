В Кривом Роге Днепропетровской области прошли учения на предмет готовности медперсонала и учреждений к лечению больных в случае выявления коронавируса.

По легенде, пациент пожаловался на плохое самочувствие. Его обследовали, а затем госпитализировали в специальную больницу с подозрением на инфекцию, сообщает 34 канал.

Здоровье Евгения якобы ухудшилось по возвращении из Италии. С симптомами, похожими на коронавирусные, мужчина обратился в медучреждение. Там в защитном костюме с респиратором его подробно осмотрел семейный врач. Далее больного направили в инфекционную больницу, где осмотрели повторно, а также сделали экспресс-тест на грипп и ОРВИ.

На Днепропетровщине провели учения против коронавируса Коллаж

Образцы для теста на коронавирус были отправлены в Киевскую лабораторию. До появления его результатов мужчину изолировали в специальный бокс. В городском штабе предотвращения коронавируса уверяют: на сегодняшний момент у города есть все необходимое для борьбы с инфекцией.

"Мы для этого и проводим такие учения. Мы хотим, чтобы наоборот они были вскрыты. Если проблемы есть, чтобы мы вовремя могли на них отреагировать. Безусловно, я уверен, что специализированние средства города готовы к тому, чтобы не распространялся вирус", – рассказал руководитель городского штаба по ликвидации последствий и распространению коронавируса Константин Беликов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Греции и Польше зафиксировали первые случаи смерти от китайского коронавируса COVID-19. В Греции умершим оказался 66-летний мужчина, у которого были и другие проблемы со здоровьем.

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