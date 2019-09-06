Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Лето не отступает: появился прогноз погоды на выходные в Кривом Роге

985 Читать материал на украинском

После пасмурных дней в Кривом Роге Днепропетровской области погода значительно улучшится.

Так, выходные в городе пройдут солнечно и тепло, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Новости
Солнечно и тепло: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные в Украине

Погода

Погода

Вся Власть

В субботу, 7 сентября, целый день будет солнечно. Ветер восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 13-15 градусов, а днем - 28-30 градусов.

Воскресенье, 8 сентября, пройдет без осадков. Днем будет солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, а днем - 27-29 градусов.

Карта

Карта

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 6 сентября, ожидается солнечная и теплая погода. Жара еще задержится на юге страны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Кривой Рог
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel