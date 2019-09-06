Лето не отступает: появился прогноз погоды на выходные в Кривом Роге

После пасмурных дней в Кривом Роге Днепропетровской области погода значительно улучшится.
Так, выходные в городе пройдут солнечно и тепло, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода
Вся Власть
В субботу, 7 сентября, целый день будет солнечно. Ветер восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 13-15 градусов, а днем - 28-30 градусов.
Воскресенье, 8 сентября, пройдет без осадков. Днем будет солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, а днем - 27-29 градусов.
Карта
Карта
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 6 сентября, ожидается солнечная и теплая погода. Жара еще задержится на юге страны.
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