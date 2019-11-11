Куда обращаться в Днепре, если вам не дали отопление

Ежегодно, когда начинается отопительный сезон и когда завершается, люди делятся условно на два лагеря: одни хотят, чтобы в квартирах было тепло, другие - не хотят платить лишние деньги.
OBOZREVATEL расскажет, куда обращаться, если в вашем доме не дали тепло.
Куда жаловаться в Днепре, если не включили отопление
rbc.ua
В Днепре включают отопление в соответствии с законодательством: когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает 8 градусов по Цельсию.
В своем официальном паблике на странице в Facebook городской голова Борис Филатов так прокомментировал ситуацию с отоплением в Днепре:
"У всіх оселях Дніпра має бути тепло! Якщо у вас є проблеми з опаленням, зверніться на єдину гарячу лінію. Оператори приймають звернення цілодобово".
Обратиться на горячую линию Днепровского городского совета можно по телефонам:
- 732-12-12 (стационарный);
- (095) 732-12-12;
- (096) 732-12-12;
- (073) 732-12-12.
Кроме того, заявки о проблемах с отоплением и по другим вопросам можно оставить на сайте, где операторы контакт-центра принимают информацию в режиме онлайн.
Достаточно оставить основную информацию (проблема, адрес, контактные данные) и ваша заявка уйдет на рассмотрение.
По каким вопросам можно обратиться
hotline.dniprorada.gov.ua
"Теплоэнерго"
Центры обслуживания по тепловым районам:
ул. Глинки, 15А, телефон: 778-59-98, 778-00-56;
Запорожское шоссе, 60А, телефон: 735-20-61;
Проспект Слобожанский, 99А, телефон: 790-20-14.
"Комэнергосервис"
График приема граждан отделом абонентского обслуживания населения по территориальности:
Ж/м Левобережный 2, 3; ж/м Калиновский, пер. Фестивальный, 18 тел: (067) 610-23-09, (067) 632-56-05.
Ж/м Солнечный; пр. Слобожанский; пр. Мануйловский, ул. Артельная, 6б (1 этаж, каб. 105) тел: (067) 610-23-09.
Ж/м Приднепровский, ул. Немировича - Данченко, 42К тел: (067) 610-23-19.
"Комунжилсервис"
Проспект Дмитрия Яворницкого, 75. Телефон: (068) 207-09-50
График работы: понедельник - четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 - 16:45, перерыв 12:00 - 12:45.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что правительство выделило средства на погашение долгов за отопление.
Яна Коваль
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