Куда обращаться в Днепре, если вам не дали отопление

Ежегодно, когда начинается отопительный сезон и когда завершается, люди делятся условно на два лагеря: одни хотят, чтобы в квартирах было тепло, другие - не хотят платить лишние деньги.

OBOZREVATEL расскажет, куда обращаться, если в вашем доме не дали тепло.

Куда жаловаться в Днепре, если не включили отопление rbc.ua

В Днепре включают отопление в соответствии с законодательством: когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает 8 градусов по Цельсию.

В своем официальном паблике на странице в Facebook городской голова Борис Филатов так прокомментировал ситуацию с отоплением в Днепре:

"У всіх оселях Дніпра має бути тепло! Якщо у вас є проблеми з опаленням, зверніться на єдину гарячу лінію. Оператори приймають звернення цілодобово".

Обратиться на горячую линию Днепровского городского совета можно по телефонам:

- 732-12-12 (стационарный);

- (095) 732-12-12;

- (096) 732-12-12;

- (073) 732-12-12.

Кроме того, заявки о проблемах с отоплением и по другим вопросам можно оставить на сайте, где операторы контакт-центра принимают информацию в режиме онлайн.

Достаточно оставить основную информацию (проблема, адрес, контактные данные) и ваша заявка уйдет на рассмотрение.

По каким вопросам можно обратиться hotline.dniprorada.gov.ua

"Теплоэнерго"

Центры обслуживания по тепловым районам:

ул. Глинки, 15А, телефон: 778-59-98, 778-00-56;

Запорожское шоссе, 60А, телефон: 735-20-61;

Проспект Слобожанский, 99А, телефон: 790-20-14.

"Комэнергосервис"

График приема граждан отделом абонентского обслуживания населения по территориальности:

Ж/м Левобережный 2, 3; ж/м Калиновский, пер. Фестивальный, 18 тел: (067) 610-23-09, (067) 632-56-05.

Ж/м Солнечный; пр. Слобожанский; пр. Мануйловский, ул. Артельная, 6б (1 этаж, каб. 105) тел: (067) 610-23-09.

Ж/м Приднепровский, ул. Немировича - Данченко, 42К тел: (067) 610-23-19.

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"Комунжилсервис"

Проспект Дмитрия Яворницкого, 75. Телефон: (068) 207-09-50

График работы: понедельник - четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 - 16:45, перерыв 12:00 - 12:45.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что правительство выделило средства на погашение долгов за отопление.

Яна Коваль

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