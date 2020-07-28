Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 28 июля в Днепре коронавирусом заразились 670 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у одного днепрянина.

На данный момент на лечении находятся 140 человек. 71 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 530 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки три региона в Украине стали эпицентрами коронавируса, где зафиксировано более 100 новых случаев заражения.