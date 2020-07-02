Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 2 июля в Днепре официально зарегистрировано 520 случаев заболевания коронавирусом, 400 человек выздоровели.

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Еще пять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 120 человек. Два человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 217 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса. Там зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев COVID-19.