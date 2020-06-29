Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
Коронавирус в Днепре. pravda.com.ua
По состоянию на утро 29 июня в Днепре коронавирусом заразились 517 человек.
За последние сутки новые случаи заражения COVID-19 не были зафиксированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
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На данный момент на лечении находятся 128 человек. 46 пациентов получают его стационарно.
Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 389 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 29 июня коронавирус в мире диагностирован более чем у 10,2 млн человек. Из них жертвами опасной болезни стали более 504 тыс. пациентов, а более 5,5 млн побороли недуг.
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