Из-за ремонта сетей в центре Днепра изменится график троллейбусов

В связи с ремонтом контактной сети в центре Днепра изменится график движения троллейбусов №1 и №5.

В частности, 22 июля с 23:00 закрывается движение троллейбусов по проспекту Дмитрия Яворницкого, передает пресс-служба Днепровского горсовета.

Пресс-служба КП "Днепровский электротранспорт"

Таким образом последнее отправление троллейбусов состоится:

маршрут №1 - от ул. Титова в 22:09; от Исторического музея в 22:37.

маршрут №5 - от ул. Титова в 22:15; от железнодорожного вокзала в 22:42.

Ремонт сети будет проходить на просп. Дмитрия Яворницкого на участке от ул. Андрея Фабра до ул. Короленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за концерта в День металлурга перекроют одну из улиц Днепра.

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