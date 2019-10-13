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13 октября • обновлено в 17:50
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Идет потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В Днепре резко изменятся погодные условия.

Так, на территории города ожидается потепление и температура воздуха достигнет +20 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

Петрозаводск-сегодня

В понедельник, 14 октября, будет солнечно и без осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, а днем поднимется до 18-20 градусов.

Вторник, 15 октября, пройдет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 7-9 градусов, а днем поднимется до 19-21 градусов тепла.

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В среду, 16 октября, синоптики прогнозируют солнечный день. Ожидается южный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, а днем 19-21 градусов.

Карта

Карта

Карта

Карта

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на Покров по Украине.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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