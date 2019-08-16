В Днепре устроили проверку маршруток: каковы результаты

Представители Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета начали инвентаризацию маршруток.

В четверг, 15 августа, прошел второй день проверок, передает OBOZREVATEL.

В Днепре началась инвентаризация маршруток

Две группы проверяли подвижной состав на маршрутах 34, 73, 86, 101А и 141.

Представители горсовета проверяют маршрутки по целому ряду показателей, среди которых состояние салона, исправность дверей и аварийных выходов, наличие аптечки и огнетушителей и так далее. По итогам проверки выставляют баллы, максимум – 5.

Необходимое количество баллов набирают далеко не все

Уже после первого дня проверок одну машину сняли с маршрута

"Все, что меньше 4 баллов, должно сойти с городских маршрутов. Мы будем перевозчикам это рекомендовать. В случае, если маршрут обслуживается транспортом меньше 4 баллов и на наши требования перевозчик не отвечает, с ним будет разорван договор и обслуживание маршрута будет предложено другому предприятию, у которого, по нашей инвентаризации, есть в наличии подвижной состав, который может его обслуживать", – сообщил корреспонденту OBOZREVATEL заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Управления транспорта Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков.

Он рассчитывает, что инвентаризация закончится в конце августа – начале сентября. В дальнейшем маршрутки также будут проверять и отслеживать изменение ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону. После обработки результаты инвентаризации планируют опубликовать, чтобы с ними могли ознакомиться все желающие. Перевозчикам будет дано время на устранение неполадок.

Во многих маршрутках можно увидеть ржавчину на креплениях сидений

Антисанитария в маршрутках ужасает

К мелкому ремонту подход творческий

Цель проверки – выяснить, какова ситуация с маршрутными такси в городе и установить те транспортные средства, которые срочно требуют замены.

Васючков отметил, что в настоящее время в Днепре работает 18 перевозчиков и от 1 200 – 1 300 маршруток. По итогам проверки их количество может сократиться до 1 100 за счет замены непригодных транспортных средств вместительными автобусами за счет перевозчика.

К чрезвычайным ситуациям некоторые маршрутки совсем не готовы

Ржавчина и следы сварки встречаются во многих старых маршрутках

Под такие сиденья ноги лучше не ставить

По словам проверяющих, перевозчики по-разному относятся к этой инициативе, поскольку некоторые, вероятно, не смогут предоставить необходимый уровень услуг из-за нехватки оборотных средств.

За день одна группа успевает проверить около 30-35 машин. Инвентаризация началась 14 августа. По итогам первого же дня одну машину сразу же сняли с маршрута, а также передали 5 писем в полицию по факту внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Наиболее распространенным нарушением является несоответствие количества мест в маршрутке тому, которое указано в документации.

Водители преимущественно спокойно воспринимают проверки и пытаются оправдать плачевное состояние своих маршруток.

Объявлений уже нет, а следы остались

Снаружи тоже хватает неполадок

Нахождение в ветхом салоне может стать испытанием

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко создал Facebook-группу "Смерть маршруткам". Он призывает горожан делится проблемами маршруток и жаловаться на перевозки.

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