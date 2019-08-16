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В Днепре устроили проверку маршруток: каковы результаты

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Представители Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета начали инвентаризацию маршруток.

В четверг, 15 августа, прошел второй день проверок, передает OBOZREVATEL.

В Днепре началась инвентаризация маршруток

В Днепре началась инвентаризация маршруток

Две группы проверяли подвижной состав на маршрутах 34, 73, 86, 101А и 141.

Представители горсовета проверяют маршрутки по целому ряду показателей, среди которых состояние салона, исправность дверей и аварийных выходов, наличие аптечки и огнетушителей и так далее. По итогам проверки выставляют баллы, максимум – 5.

Необходимое количество баллов набирают далеко не все

Необходимое количество баллов набирают далеко не все

Уже после первого дня проверок одну машину сняли с маршрута

Уже после первого дня проверок одну машину сняли с маршрута

"Все, что меньше 4 баллов, должно сойти с городских маршрутов. Мы будем перевозчикам это рекомендовать. В случае, если маршрут обслуживается транспортом меньше 4 баллов и на наши требования перевозчик не отвечает, с ним будет разорван договор и обслуживание маршрута будет предложено другому предприятию, у которого, по нашей инвентаризации, есть в наличии подвижной состав, который может его обслуживать", – сообщил корреспонденту OBOZREVATEL заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Управления транспорта Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков.

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Он рассчитывает, что инвентаризация закончится в конце августа – начале сентября. В дальнейшем маршрутки также будут проверять и отслеживать изменение ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону. После обработки результаты инвентаризации планируют опубликовать, чтобы с ними могли ознакомиться все желающие. Перевозчикам будет дано время на устранение неполадок.

Во многих маршрутках можно увидеть ржавчину на креплениях сидений

Во многих маршрутках можно увидеть ржавчину на креплениях сидений

Антисанитария в маршрутках ужасает

Антисанитария в маршрутках ужасает

К мелкому ремонту подход творческий

К мелкому ремонту подход творческий

Цель проверки – выяснить, какова ситуация с маршрутными такси в городе и установить те транспортные средства, которые срочно требуют замены.

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Васючков отметил, что в настоящее время в Днепре работает 18 перевозчиков и от 1 200 – 1 300 маршруток. По итогам проверки их количество может сократиться до 1 100 за счет замены непригодных транспортных средств вместительными автобусами за счет перевозчика.

К чрезвычайным ситуациям некоторые маршрутки совсем не готовы

К чрезвычайным ситуациям некоторые маршрутки совсем не готовы

Ржавчина и следы сварки встречаются во многих старых маршрутках

Ржавчина и следы сварки встречаются во многих старых маршрутках

Под такие сиденья ноги лучше не ставить

Под такие сиденья ноги лучше не ставить

По словам проверяющих, перевозчики по-разному относятся к этой инициативе, поскольку некоторые, вероятно, не смогут предоставить необходимый уровень услуг из-за нехватки оборотных средств.

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За день одна группа успевает проверить около 30-35 машин. Инвентаризация началась 14 августа. По итогам первого же дня одну машину сразу же сняли с маршрута, а также передали 5 писем в полицию по факту внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Наиболее распространенным нарушением является несоответствие количества мест в маршрутке тому, которое указано в документации.

Водители преимущественно спокойно воспринимают проверки и пытаются оправдать плачевное состояние своих маршруток.

Объявлений уже нет, а следы остались

Объявлений уже нет, а следы остались

Снаружи тоже хватает неполадок

Снаружи тоже хватает неполадок

Нахождение в ветхом салоне может стать испытанием

Нахождение в ветхом салоне может стать испытанием

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко создал Facebook-группу "Смерть маршруткам". Он призывает горожан делится проблемами маршруток и жаловаться на перевозки.

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Место
Украина Днепр
Теги
транспорт маршрутка
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