Более полутора тысяч водителей остались без работы из-за карантина в Днепре

Из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса в Днепре менее чем за два месяца уволилось около полутора тысяч водителей

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Всего в городе работает 18 автотранспортных предприятий, почти во всех на данный момент не хватает работников. Об этом рассказал заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков, говорится в сюжете 34 Канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"До начала карантина у нас по городу работало 1 200-1 300 транспортных средств, обслуживающихся более 2 500 водителями. После начала карантина в городе остался транспорт, работавший в специальном режиме. Это были 120 автобусов, на которых работали 250 водителей. Остальные водители – около 2 000 – остались на карантине", – рассказал он.

Маршрутки в Днепре Днепр Час

Сократить интервалы между автобусами в городе не могут, потому что на маршрут выходить некому, отметил Васючков. В городском совете недостаток водителей объясняют двумя факторами.

"Первый – самый главный. Люди остались на карантине и некоторые из них за эти полтора месяца изменили род деятельности. Кто-то пошел на крупные предприятия, которые организовывали подвозные маршруты. Кто-то начал работу в другой отрасли. И второй фактор – нечем добраться из пригорода в Днепр, к месту работы", – поделился Васючков.

Предприятия сейчас активно ищут водителей на вакантные должности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 18 мая в Днепре официально зарегистрировано 359 случаев заболевания коронавирусом, 117 человек выздоровели.

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