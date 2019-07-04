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Жительнице Днепра грозит 8 лет тюрьмы из-за пенсии отца: что случилось

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Днепрянка 14 лет получала пенсию умершего отца. За это время мошенница присвоила более 250 тысяч гривень.

Женщина была опекуном своего недееспособного отца и получала вместо него пенсию. Когда отец скончался, она не сообщила об этом в органы, которые начисляли деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

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Обманным путем женщина продолжала получать пенсию с 2013 по 2017 год. Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мошенницы.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.

Мошеннице грозит тюрьма

Мошеннице грозит тюрьма

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обнаружили мошенническую схему с сервисными услугами по ремонту техники. Изначально предлагают одну стоимость починки гаджета, а в итоге сумма увеличивается в несколько раз.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
мошенникиДнепр
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Avdeenko Ivan
Avdeenko Ivan
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