"Всех взорву!" В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене. Видео

В Днепре мужчина пришел домой к бывшей жене, пытался выбить двери и устроил взрыв неизвестного устройства в подъезде.
По информации издания Днепр оперативный, дебошир недавно вернулся из зоны ООС. Происшествие случилось в одном из домов на жилом массове Красный камень (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене
Скриншот
Мужчина также выламывал двери в квартиру бывшей жене, поджег подъезд и вырвал рубильник в щитке. По словам пострадавшей, он угрожал расправой ей и ее родным.
В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене
Скриншот
В результате взрыва в жилом доме не работает лифт, стены и потолок подъезда "закоптились", там стоит резкий запах гари. По данному поводу женщина обратилась в полицию уже в пятый раз за два дня. В ситуации разбираются правоохранители.
В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене
Скриншот
В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене
Скриншот
В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине разыскивают опасного преступника. Мужчину, который был неоднократно судим, подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений.
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