"Всех взорву!" В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене. Видео

В Днепре мужчина пришел домой к бывшей жене, пытался выбить двери и устроил взрыв неизвестного устройства в подъезде.

По информации издания Днепр оперативный, дебошир недавно вернулся из зоны ООС. Происшествие случилось в одном из домов на жилом массове Красный камень (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене Скриншот

Мужчина также выламывал двери в квартиру бывшей жене, поджег подъезд и вырвал рубильник в щитке. По словам пострадавшей, он угрожал расправой ей и ее родным.

В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене Скриншот

В результате взрыва в жилом доме не работает лифт, стены и потолок подъезда "закоптились", там стоит резкий запах гари. По данному поводу женщина обратилась в полицию уже в пятый раз за два дня. В ситуации разбираются правоохранители.

В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене Скриншот

В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене Скриншот

В Днепре ревнивый мужчина устроил террор бывшей жене Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине разыскивают опасного преступника. Мужчину, который был неоднократно судим, подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений.

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