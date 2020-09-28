В Кривом Роге в посадке обнаружили обезглавленное тело мужчины. Фото 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 27 сентября в посадке нашли тело мужчины. Его голова находилась отдельно от туловища.

Происшествие случилось в Металлургическом районе, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Внимание! Фото 18+

Как стало известно, около 17:30 в зарослях возле оптового рынка нашли разложившийся труп мужчины. У покойного в кармане обнаружили телефон, спички и деньги.

Кроме того, рядом с телом лежали несколько шприцов. По словам судмедэкспертов, смерть наступила больше трех недель назад. Известно, что тело обнаружил местный житель, выпасая свою корову неподалеку.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковой автомобиль сбил двоих детей. Пострадавшие брат и сестра переходили дорогу по "зебре".