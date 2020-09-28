В Кривом Роге в посадке обнаружили обезглавленное тело мужчины. Фото 18+

София Ковнир
София Ковнир
Происшествия
14,1 т.

  • Тело мужчины обнаружили в зарослях возле оптового рынка

  • Его голова находилась отдельно от туловища

  • По словам судмедэкспертов, смерть наступила больше трех недель назад

В Кривом Роге в посадке обнаружили обезглавленное тело мужчины. Фото 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 27 сентября в посадке нашли тело мужчины. Его голова находилась отдельно от туловища.

Происшествие случилось в Металлургическом районе, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Внимание! Фото 18+

Как стало известно, около 17:30 в зарослях возле оптового рынка нашли разложившийся труп мужчины. У покойного в кармане обнаружили телефон, спички и деньги.

В Кривом Роге в посадке обнаружили обезглавленное тело мужчины

Кроме того, рядом с телом лежали несколько шприцов. По словам судмедэкспертов, смерть наступила больше трех недель назад. Известно, что тело обнаружил местный житель, выпасая свою корову неподалеку.

В Кривом Роге в посадке обнаружили обезглавленное тело мужчины

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковой автомобиль сбил двоих детей. Пострадавшие брат и сестра переходили дорогу по "зебре".

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