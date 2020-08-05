В Кривом Роге на шахте произошло ЧП: рабочего госпитализировали

В Кривом Роге на шахте произошло ЧП. Восточный вариант

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 5 августа на шахте "Терновская" произошел несчастный случай.

На горизонте 1415 метров травмировался работник шахты. Происшествие случилось около 5 утра, сообщает "Первый городской".

Как стало известно, на горизонте 1415 метров шахты "Терновская" мастер участка №36 получил травмы. По предварительной информации, у 36-летнего мужчины диагностировали перелом левой ноги.

В 5:15 сотрудники подняли пострадавшего на поверхность. Мужчину отправили в отделение травматологии 8 городской больницы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Fiat "подрезал" автобус №36. В результате пострадали два человека.