В Кривом Роге Днепропетровской области случилось жуткое происшествие с мужчиной.
Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мужчине отрезали палец
Regnum
Как стало известно, двое мужчин 35-ти лет поссорились из-за телефонного разговора. Один из них слишком громко общался по гаджету, из-за чего второй не выдержал и напал на него с ножом.
В результате пострадавший остался без части мезинца.
Мужчине отрезали палец
"Первый городской"
Отметим, что мужчину госпитализировали в 5 городскую больницу с диагнозом "перелом и частичная ампутация".
Мужчине отрезали палец
"Первый городской"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли тело мужчины рядом с окровавленной женщиной.
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