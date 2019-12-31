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31 декабря • обновлено в 09:38
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В Кривом Роге мужчине отрезали палец из-за разговора по телефону. Фото 18+

1.5т
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В Кривом Роге Днепропетровской области случилось жуткое происшествие с мужчиной.

Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мужчине отрезали палец

Мужчине отрезали палец

Regnum

Как стало известно, двое мужчин 35-ти лет поссорились из-за телефонного разговора. Один из них слишком громко общался по гаджету, из-за чего второй не выдержал и напал на него с ножом.

В результате пострадавший остался без части мезинца.

Мужчине отрезали палец

Мужчине отрезали палец

"Первый городской"

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Отметим, что мужчину госпитализировали в 5 городскую больницу с диагнозом "перелом и частичная ампутация".

Мужчине отрезали палец

Мужчине отрезали палец

"Первый городской"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли тело мужчины рядом с окровавленной женщиной.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
мужчина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-инский голливудский мир.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, быд..ло расейское троль ты
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