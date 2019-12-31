В Кривом Роге Днепропетровской области случилось жуткое происшествие с мужчиной.

Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчине отрезали палец Regnum

Как стало известно, двое мужчин 35-ти лет поссорились из-за телефонного разговора. Один из них слишком громко общался по гаджету, из-за чего второй не выдержал и напал на него с ножом.

В результате пострадавший остался без части мезинца.

Мужчине отрезали палец "Первый городской"

Отметим, что мужчину госпитализировали в 5 городскую больницу с диагнозом "перелом и частичная ампутация".

Мужчине отрезали палец "Первый городской"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли тело мужчины рядом с окровавленной женщиной.

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