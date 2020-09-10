В Кривом Роге мотоциклист попал в ДТП на скорости 120 км/час. Фото 18+

В Кривом Роге мотоциклист попал в ДТП на скорости 120 км/час. oboitut.com

В четверг, 10 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на пересечении проспекта Мира и улицы Железной столкнулись мотоцикл и легковушка.

В результате аварии 22-летний водитель двухколесного погиб на месте. Об этом сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+

Предварительно, мотоциклист на высокой скорости двигался со стороны 95-го квартала. Он проигнорировал красный сигнал светофора в районе перекрестка и влетел в Daewoo Nexia, которая ехала в направлении Рембыттехники.

Удар был такой силы, что легковушку развернуло в обратном направлении. Правая сторона авто получила серьезные механические повреждения. Водитель и пассажиры "корейца" отделались испугом.

Стрелка на спидометре мотоцикла в момент удара замерла на скорости 120 километров в час. Известно, что парень ехал по городу в наушниках.

В Кривом Роге мотоциклист влетел в легковушку.

Авария случилась на регулируемом перекрестке.

Водитель двухколесного погиб на месте.

Авто получило механические повреждения.

Мотоциклист превысил скорость.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина.

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