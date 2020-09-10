МоваЯзык

Топ-темы:

В Кривом Роге мотоциклист попал в ДТП на скорости 120 км/час. Фото 18+

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
3,1 т.
В Кривом Роге мотоциклист попал в ДТП на скорости 120 км/час. Фото 18+

В Кривом Роге мотоциклист попал в ДТП на скорости 120 км/час. oboitut.com

В четверг, 10 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на пересечении проспекта Мира и улицы Железной столкнулись мотоцикл и легковушка.

В результате аварии 22-летний водитель двухколесного погиб на месте. Об этом сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+

Предварительно, мотоциклист на высокой скорости двигался со стороны 95-го квартала. Он проигнорировал красный сигнал светофора в районе перекрестка и влетел в Daewoo Nexia, которая ехала в направлении Рембыттехники.

Удар был такой силы, что легковушку развернуло в обратном направлении. Правая сторона авто получила серьезные механические повреждения. Водитель и пассажиры "корейца" отделались испугом.

Стрелка на спидометре мотоцикла в момент удара замерла на скорости 120 километров в час. Известно, что парень ехал по городу в наушниках.

В Кривом Роге мотоциклист влетел в легковушку.

В Кривом Роге мотоциклист влетел в легковушку.

Авария случилась на регулируемом перекрестке.

Авария случилась на регулируемом перекрестке.

Водитель двухколесного погиб на месте.

Водитель двухколесного погиб на месте.

Авто получило механические повреждения.

Авто получило механические повреждения.

Мотоциклист превысил скорость.

Мотоциклист превысил скорость.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

УкраинаКривой Рог
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Происшествия