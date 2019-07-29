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В Каменском пройдут антитеррористические учения

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В Каменском Днепропетровской области пройдут антитеррористические учения с участием подразделений Министерства внутренних дел и военных.

Учения состоятся 31 июля, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

В Каменском пройдут антитеррористические учения

В Каменском пройдут антитеррористические учения

Информатор

"К учениям присоединятся представители нацполиции, ГосЧС, военные. Они отработают несколько ситуаций, которые могут произойти в колониях", - сообщают в ОГА.

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В частности, силовики отработают действия при штурме объекта, захваченного преступниками, и освобождении заложников.

В рамках учений также запланирован пресс-тур.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 июля, для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019 в Черное море прибыли еще два боевых корабля НАТО.

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Место
Украина Днепр
Теги
Каменское терроризм
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