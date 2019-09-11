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11 сентября • обновлено в 13:24
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В Днепре засекли мужчину с гранатой на детской площадке

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Патрульные полицейские обнаружили на детской площадке по ул. Пионерской в Днепре мужчину, распивавшего алкоголь, и изъяли у него гранату.

На 41-летнего нарушителя составили административный протокол за нарушение правопорядка, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Полиция изъяла гранату у мужчины на детской площадке

Полиция изъяла гранату у мужчины на детской площадке

Согласно сообщению, около полудня 9 сентября патрульные полицейские заметили мужчину, который курил и распивал алкоголь в неположеном месте. Они потребовали прекратить правонарушение и задали вопрос о наличии запрещенных предметов.

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Мужчина признался, что имеет при себе подствольную гранату, которую положил прямо в карман рубашки.

"По его словам, нашел боеприпас на золоотвале за дачным кооперативом и нес домой в качестве сувенира", – сообщает пресс-служба.

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Боеприпас изъяли взрывотехники.

Изъятый взрывотехниками "сувенир"

Изъятый взрывотехниками "сувенир"

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ирпинщине (Киевская область) мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей при задержании и бросил в них две гранаты. Во время обыска в его доме обнаружили еще 2 гранаты и огнестрельное оружие.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция оружие
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