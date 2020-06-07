В Днепре зафиксировали новый смертельный случай коронавируса: свежая статистика

По состоянию на 7 июня за последние сутки в Днепре зафиксирован новый смертельный случай коронавируса и два новых заражения.
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Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 444 больных коронавирусом, из них 288 уже выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.
На данный момент 154 человека находятся на лечении в стационарных или амбулаторных условиях. В тяжелом состоянии находятся пять человек, из них трое – под аппаратом искусственной вентиляции легких. Летальных случаев с начала эпидемии – 10.
В Днепре зафиксировали новый смертельный случай COVID-19
pravda.com.ua
Где в Днепре можно заразиться коронавирусом:
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепр за сутки выявили три человека с коронавирусом. В тоже время 31 человек излечился от COVID-19.
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