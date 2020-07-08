В Днепре возле подъезда обнаружили тело мужчины. Фото 18+

В среду, 8 июля, около 00:30 в Днепре на улице 20-летия Победы нашли тело мужчины.

Его обнаружили в кустах возле подъезда. По прибытию на место происшествия, медики констатировали смерть, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, визуальных следов насильственной смерти на теле не обнаружили. В области носа присутствовали следы кровотечения.

Личность умершего удалось установить благодаря родственникам. Им оказался 56-летний житель Днепра. Причина смерти на данный момент неизвестна. Это выяснят судмедэксперты и следователь.

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В Днепре возле подъезда обнаружили тело мужчины. Фото "Информатор"

В Днепре возле подъезда обнаружили тело мужчины. Фото "Информатор"

В Днепре возле подъезда обнаружили тело мужчины. Фото "Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Юрия Кондратюка мужчина выпал из окна 8-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – горожанин скончался моментально.