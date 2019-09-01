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В Днепре столкнулись маршрутка и такси: фото с места ДТП

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В воскресенье, 1 сентября, на Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись маршрутка №244 и автомобиль "Fiat".

ДТП произошло около 8:00 на виадуке, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Два пассажира такси госпитализированы из-за ДТП

Два пассажира такси госпитализированы из-за ДТП

Информатор

Известно, что за рулем легкового автомобиля находился таксист, в салоне – 2 пассажира.

В маршрутке ехали 7 пассажиров.

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина – пассажиры такси. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Пассажиры маршрутки не пострадали и смогли без посторонней помощи выбраться из салона.

Из-за столкновения у легкового автомобиля полностью смят капот, разбито лобовое стекло, оторван бампер.

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У маршрутки повреждена левая часть заднего бампера и немного смят кузов.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

У маршрутки поврежден задний бампер

У маршрутки поврежден задний бампер

Информатор

Пассажиры маршрутки не пострадали

Пассажиры маршрутки не пострадали

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что вблизи села Елизаветовка Днепропетровской области 31 августа столкнулись грузовик и рейсовая маршрутка "Днепр-Каменское". В результате столкновения пострадало 10 человек. Чтобы вытащить водителя маршрутки из салона, пришлось разрезать корпус.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП маршрутка транспорт
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