В Днепре столкнулись маршрутка и такси: фото с места ДТП

В воскресенье, 1 сентября, на Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись маршрутка №244 и автомобиль "Fiat".

ДТП произошло около 8:00 на виадуке, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Два пассажира такси госпитализированы из-за ДТП Информатор

Известно, что за рулем легкового автомобиля находился таксист, в салоне – 2 пассажира.

В маршрутке ехали 7 пассажиров.

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина – пассажиры такси. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Пассажиры маршрутки не пострадали и смогли без посторонней помощи выбраться из салона.

Из-за столкновения у легкового автомобиля полностью смят капот, разбито лобовое стекло, оторван бампер.

У маршрутки повреждена левая часть заднего бампера и немного смят кузов.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

У маршрутки поврежден задний бампер Информатор

Пассажиры маршрутки не пострадали Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что вблизи села Елизаветовка Днепропетровской области 31 августа столкнулись грузовик и рейсовая маршрутка "Днепр-Каменское". В результате столкновения пострадало 10 человек. Чтобы вытащить водителя маршрутки из салона, пришлось разрезать корпус.

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