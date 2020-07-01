В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку. Фото
В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку. Facebook/Давид Занин
В Днепре бесследно пропала 20-летняя Варвара Занина.
Горожанка ушла на прогулку 28 июня, однако домой так и не вернулась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец пропавшей девушки Давид Занин.
По его словам, телефон Варвары включен, однако на звонки и сообщения она не отвечает. Ранее студентка не уходила из дома без предупреждения и не исчезала.
В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку Facebook/Давид Занин
В Днепре разыскивают пропавшую без вести девушку Facebook/Давид Занин
Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Варвары, сообщайте по телефону 067-564-86-75.
Скриншот Facebook/Давид Занин
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.