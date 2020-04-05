В Днепре прохожие нашли повешенного на дереве мужчину

В субботу, 4 апреля, в Днепре в балке возле улицы Евпаторийской прохожие заметили мужчину, который неподвижно стоял на полусогнутых ногах.

Прохожие увидели петлю на его шее и сразу же вызвали полицию, сообщает "Информатор".

Под ногами у него стоял стул, на шее была петля из веревки, которую он намотал на дерево. Предсмертной записки рядом с телом обнаружено не было. На вид мужчине от 30 до 35 лет.

По предварительной информации, это мужчина, который пропал около месяца назад. Приметы и одежда частично совпадают с ориентировкой, а его место жительства находится в нескольких кварталах от балки.

Прохожие нашли повешенного мужчину Информатор

Действительно ли это тот мужчина и все обстоятельства смерти выясняют правоохранители. На месте работали следственно-оперативная группа и судмедэксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на аллее в парке Глобы обнаружили мужчину, который не подавал каких-либо признаков жизни. Полураздетый горожанин лежал на лавочке возле летнего театра.

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