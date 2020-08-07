В Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком: куски авто разбросало по дороге. Фото и видео

В пятницу, 7 августа, в Днепре произошло крупное ДТП: легковой автомобиль Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.

Как сообщает "Днепр оперативный" за рулем легковушки был 16-летний парень. При этом Телеграм-канал "ХДнепр" написал, что водителю было 17 лет.

Также в аварии пострадали две 17-летние девушки-пассажирки Hyundai. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Mercedes в ДТП сломал руку.

Авто Hyundai после ДТП

"Я увидел, что Hyundai занесло, и он летит на меня. Я резко выкрутил руль, чтобы уйти от столкновения, но избежать удара не вышло. Мою машину вынесло на обочину", – рассказал "Информатору" мужчина.

Полиция предварительно установила, что Hyundai двигался по Набережной Заводской в сторону жилого массива Парус. При повороте юный водитель не справился с управлением и авто вынесло на встречную полосу. В результате произошло столкновение легковушки с грузовиком, а части Hyundai разбросало по всей дороге.

Авто Hyundai вылетело на встречную полосу

Добавим, что в легковушке всего находились четверо несовершеннолетних. Водитель получил незначительные ушибы головы, двух девушек госпитализировали. О состоянии четвертого пассажира не сообщалось.

На месте ДТП работали патрульные полицейские, спасатели и медики. Установлено, что у водителя легковушки при себе не было документов.

Полиция и скорая помощь на месте ДТП

Пострадавшие в ДТП

ДТП в Днепре

Грузовик съехал с дороги

Грузовик после ДТП

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