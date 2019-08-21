В Днепре напали на инпекторов горсовета: видео с места

В Днепре во время проверки напали на сотрудников инспекции по благоустройству городского совета.

Так, на проспекте Слобожанском, 89 фасад одного из зданий был расписан рекламой наркотиков. Об этом сообщил начальник инспеции по благоустройству Руслан Мороз на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нападение на инпекторов горсовета

Когда инспекторы вошли в заведение, чтобы оставить предписание, они увидели подпольный салон игровых автоматов.

Сначала их встретила девушка-администратор, затем неизвестный мужчина заявил, что является представителем этого заведения.

Работники инспекции поинтересовались о деятельности игрового салона, на что мужчина начал грубо отвечать, вести себя агрессивно и накинулся на инспектор с нецензурной лексикой.

После этого он начал выгонять инспекторов, применяя силу.

Сотрудники инспекции по благоустройству на место происшествия вызвали полицию.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре водитель маршрутки едва не переехал инспекторов Департамента транспорта, а затем облил их нецензурными словами.

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