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13 июня • обновлено в 18:08
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Игорь Кравченко

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус: пострадали три человека. Фото

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В субботу, 13 июня, в Днепре на Сичеславской Набережной под пешеходным мостом на Монастырский остров произошла авария.

В инциденте пострадали двое взрослых и ребенок. На месте работает полиция, "скорая" и спасатели, сообщает "Информатор".

По предварительной информации , Skoda и Volkswagen ехали по Набережной в сторону жилмассива Победа. Микроавтобус Toyota двигался им навстречу. Водитель Skoda резко остановился. Мужчина за рулем Volkswagen не успел сориентироваться и ударил по тормозам, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он врезался в Toyota. От столкновения микроавтобус перевернулся на крышу.

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

Информатор

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

Информатор

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус

Информатор

Двоих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16, ребенка доставили в Областную детскую больницу на улице Космической. Место аварии оградили, автомобили пустили в объезд. Спасатели смывали с дороги разлитое топливо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром авто на скорости влетело в столб. В результате аварии пострадала семья с маленькими детьми.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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