В Днепре на ходу загорелся КАМАЗ: фото и видео

Около 10:00 1 августа во время движения загорелся кузов КАМАЗА, который ехал по пр. Мазепы в Днепре.

В это время грузовик перевозил мусор, передает Информатор.

На пр. Мазепы на ходу загорелся КАМАЗ Информатор

В ходе происшествия никто не пострадал.

Водитель смог выгрузить мусор на проезжую часть, а через несколько минут пожар потушили спасатели, которые прибыли на место события.

Подробности происшествия устанавливаются Информатор

Водитель сумел выгрузить пылающий мусор Информатор

Спасатели ликвидировали возгорание Информатор

Детали случившегося выясняются. На проспекте образовалась тянучка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 июля, в больнице Днепра скончался маленький мальчик, который пострадал от взрыва со своим дедушкой.

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