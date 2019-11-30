Убили из-за квартиры: под Днепром случилось жуткое преступление

Троим подозреваемым мужчинам грозит пожизненное заключение.

Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

В Павлограде мужчину избили до смерти today.ua

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области, 27 ноября, в 6:30, на спортивной площадке школы №2 города Павлограда было обнаружено тело неизвестного мужчины со следами насильственной смерти.

В ходе досудебного следствия было установлено, что к совершению преступления причастны трое павлоградцев. Выяснилось, что накануне у автовокзала подозреваемые употребляли спиртные напитки. К ним подошел неизвестный мужчина, между ними завязалась беседа, во время которой пострадавший рассказал, что владеет недвижимостью, а родные посещают его не часто. У злоумышленников возник план завладеть квартирой нового знакомого и они предложили переписать квартиру на одного из них. Получив отказ, силой перетащили потерпевшего на спортивную площадку школы и избили его до смерти.

Собрав достаточно доказательств, 28 ноября оперативники Павлоградского отдела полиции задержали двух злоумышленников. По согласованию с местной прокуратурой, следователь переквалифицировал данное преступление на п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, совершенное группой лиц. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время полицейские ищут третьего подозреваемого - Данила Мошина. Если вам известно его местонахождение, просьба обратиться к Павлоградский отдел полиции или по телефонам: (095) 466-61-62 или 102. Правоохранители гарантируют анонимность.

Данил Мошин НП в Днепропетровской области

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре возле школы нашли два трупа.

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